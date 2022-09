Godmorgen, Vejle



Jeg kan stadig huske følelsen ved at sige: »Bare på beløbet.«

Det var dengang, jeg købte en bil til 229.000 kr., og jeg skulle betale ved skranken.

Jeg lod som om, jeg var helt kølig. 229.000 kr., det er da bare som at købe en liter mælk for mig, og kun jeg selv vidste, at pengene kom fra et billån i banken.

Dagen mindede om de dage, hvor jeg går rundt i et byggemarked og lader som om, jeg er håndværkertypen. Folk gennemskuer mig givetvis hver eneste gang, for det stråler ud af mig, at jeg ikke engang kan samle en sandkasse, men bare følelsen af at være ”rigtig” håndværker i nogle få minutter er det hele værd.

Sådan var det også den dag med bilen - jeg følte mig rig, bare sådan at svinge dankortet og betale 229.000 kr. På én gang.

Ja, det er sørme flot, Flemming - men lad os så se dig køre ud til Starmark, pege på den Mercedes-AMG GT, som netop nu er til salg, og så sige: »Bare på beløbet.«

For beløbet er 8.500.000 kr.

Nå, så blev der ro på ”rige” Flemming, hva’? Ja, og ikke mindst min bankmand.

Historien om den vilde bil kan du læse i dette fredagsnyhedsbrev, hvor der også er noget om rumænske virksomhedsejere, som ikke er tilfredse med Forbrugerstyrelsen, noget om 1800 pølser på to dage samt noget om en Michelin-restaurant som tackler inflationens konsekvenser med innovation.

God fredag, god weekend og smil til hinanden.