Et sted mellem 350.000 og 400.000 danskere lever med en kræftdiagnose.

En af dem, der har været der, er Rasmus Kamaei fra Vejle.

I dag er han 29 år og iværksætter med virksomheden Lumant, men han glemmer aldrig den dag, hvor lægen, som sad over for ham, sagde: »Der ikke nogen nem måde at sige det her på.«

Og så sagde lægen, at den unge vejlenser havde kræft.

Han sad der alene, han var 22 år, og der var mistanke om en alvorlig kræftdiagnose - i flere dage gik han uden at vide, om han skulle dø eller leve.

Altså hvordan kommer man overhovedet videre? Ingen ord kan beskrive det mentale pres på Rasmus Kamaei, men han er lavet af noget specielt, hvilket du blandt andet kan læse om i dette nyhedsbrev.

Historien suppleres af andre fine ting, som blandt andet rummer greenwashing, en restaurant et stykke fra topformen, et sponsorat som skal stige samt en kok, der heldigvis ikke blev gymnasielærer.

God fornøjelse med det hele, og hvis du har overskuddet til det, så tag trafiksituationen i Vejle med et smil ...