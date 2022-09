Godmorgen, Vejle



Min farfar var en fin mand, synes jeg.

Han var købmand i Ikast, hvor han midt i et gammelt arbejderkvarter i tekstilbyen drev sin forretning på en bund af ordentlighed.

Hvis der var kunder, som ikke opførte sig, som man burde gøre, løftede min farfar dem op i kraven og stillede dem foran forretningen, hvor han bad dem blive stående, indtil landbetjenten kom.

De blev altid stående, for købmand Linnebjerg var ikke et menneske, man løb om hjørner med, men han var også et menneske, man kunne regne med.

I kvarteret var der mange familier, som ikke altid havde penge til de daglige indkøb, men hos farfar var der altid hjælp at hente - de kunne vente med at betale, eller de kunne få afdragsordninger. Alt var muligt.

Det var ikke altid, købmand Linnebjerg fik sine penge, men han ændrede ikke kurs. Fordi han drev sin forretning på en bund af ordentlighed, og det var til alle tider det vigtigste for ham.

Han gad ikke, hvis ordentligheden blev udfordret af snydere, men dem, der virkelig havde brug for ordentligheden, de fik den.

Lige nu står Vejle Kommune med en sag, som groft sagt har udviklet sig til et brutalt opgør mellem jura og ordentlighed - uden at Vejle Kommune har trådt ved siden af juridisk.

I dette nyhedsbrev kan du læse om Jytte Jensen-sagen, du kan læse om kæmpe overskud i Vejle-virksomhed samt planerne for et eksklusivt å-byggeri - og så er der en lille klump med weekend-tips.

