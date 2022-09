Godmorgen til en dejlig onsdag



Nå, men vi skal til det - i dag kommer du nemlig med bag scenen, og det bliver ikke et sjovt nyhedsbrev at skrive for mig. Heller ikke for JP Vejle.

Tirsdag fejrede JP Lokal 1 års fødselsdag for digitale bymedier i Vejle, Horsens, Viborg og Randers, og det foregik i Mediebyen i Aarhus, hvor der både var fagligt indhold, dejlig mad samt ikke mindst det årlige JP Lokal-mesterskab i minigolf.

JP Vejle stillede op som forsvarende mester, men det er vi ikke længere.

Den individuelle titel har jeg nærmest talt om uafbrudt i et år, da jeg var heldig at vinde den sidste år, men den snak er slut nu.

Faktisk interesserer jeg mig overhovedet ikke for minigolf mere. Latterligt spil for turister ved den jyske vestkyst ...

Mit spil var meget langt fra det niveau, som den nye mester, Emil, præsterede. Og han var ikke den eneste, jeg var langt fra. Det var patetisk og sølle. Undskyld, Vejle.

I holdkonkurrencen sluttede vi hos JP Vejle på andenpladsen efter JP Randers, og så vil der måske være folk, der mener, at det er flot at blive nummer to.

Nej, det er det ikke - nummer to er den første taber, så det er bestemt ikke noget at juble over.

Mens vi går og skammer os hos JP Vejle, jubler de til gengæld hos Vejle Arrest, for de mærker nemlig ikke den landsdækkende mangel på fængselsbetjente, hvilket du kan læse om i dette nyhedsbrev.

Her får du også historien om en sygeplejerske-studerende, som overhovedet ikke frygter fremtiden i et fag, som mange ellers vender ryggen, der er historien om store flyttedag for kendt kosmetolog, fortællingen om et vildt tilbud indeholdende 31 veteranbiler, samt historien om en virksomhed som med glæde ansætter unge med en kriminel fortid.

God fornøjelse, god onsdag, pas på hinanden - og tillykke til JP Lokals nye minigolf-mestre. Trods alt.