Torsdag var jeg til festival.

Jamen, Jelling Musikfestival er da langt borte, og festivalsæsonen snapper i slutningen af august efter vejret, men du var til festival, siger du?

Jep, men det var uden en sjov hat, fadøl og pommes frites, for denne festival handlede om innovation.

Den blev afviklet i Vejle, i Dandy Business Park, og der var 16 telte, mere end 90 optrædender, over 70 udstillere samt hele 750 festivalgæster, som smæskede sig i en faglig symfoni af Green Tech, Fødevarer og AI/Digitalisering.

Engang lavede jeg et interview med professor Ivan Brandslund, der fortalte om, hvordan kunstig intelligens kan være med til at forudsige menneskers kræftrisiko, og jeg var flere gange hægtet fuldstændig af.

Nu er Ivan Brandslund en flink mand, så han skruede ned for tempoet og de lægefaglige udtryk - men til festivalen var der rigtig mange folk af Ivans kaliber med. Så det var højt niveau.

Et fornemt set up som da også imponerede key note speaker Mia Wagner, og der er ingen tvivl om, at Dandy Business Park fejer benene væk under de fleste, der besøger stedet - det blev ikke mindre på en dag med Innovationsfestival 2022.

Det er et vildt sted, vi har i Vejle takket være Bagger-Sørensen familien, og der var selvfølgelig også plads til smil undervejs - for eksempel da Mia Wagner inden sit oplæg opfordrede publikum til at afbryde hende.

»Som alenemor til to teenagere er jeg vant til at blive afbrudt, og jeg er også vant til at være træls ..., så I siger bare til.«

I denne uges sidste nyhedsbrev kan du læse om Mia Wagners besøg på Innovationsfestivalen i Dandy Business Park, og så kan du læse en historie om en god idé, og en historie om, at idéen slet ikke er god alligevel.

