Godmorgen, Vejle!



Engang kendte jeg min bankmand, og han kendte mig. Og min familie. Siden fik jeg en bankdame - hun var lige så sød, kompetent og nærværende.

Hun kendte vores historik i banken, hun kom med forslag med afsæt i vores konkrete situation og det fundament, vi havde på det givne tidspunkt. Personlig rådgivning, som det kaldes.

Men så voksede banken. Den opkøbte og fusionerede. Vækststrategien var udtalt, men den blev ikke fulgt uden konsekvenser. I dag er min personlige kontakt et callcenter. Med forskellige ansatte.

Jeg står tilbage og tænker på de gode gamle dage, hvor det ikke hver gang var nødvendigt at forklare hele livshistorien. Hvis det overhovedet lykkedes at få kontakt.

Og hvad i alverden skal vi så bruge det til i et nyhedsbrev fra JP Vejle?

Tjah, Vejle vokser og vækster, hvilket er forståeligt, for byen er et dejligt sted med en god og central placering, men sker det på bekostning af noget andet?

Ender vi med at stå med en by, som ikke er særlig rar at bo i? Fordi den simpelthen vokser for meget og for hurtigt. Giver vi kald på nærheden og relationerne?

Politisk er der ikke enighed i Vejle Byråd - den ene side vil være mere på forkant, den anden side anser det ikke for en mulighed at komme på forkant.

Vækst i Vejle ..., det lyder fedt - forhåbentlig bliver det ved med at være det i virkeligheden også.

Rigtig god mandag - pas godt på dig selv og dem, du møder.