God fredag morgen, Vejle!



Nu skal vi ikke dræbe weekenden, inden den er kommet i gang - men har du været soldat?

Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, for at slippe for at komme ind, og det var der flere grunde til - de to primære var en grundlæggende modstand mod krig samt det faktum, at jeg ville eksplodere, hvis en overordnet, som var yngre end mig, kom ind på stuen for så at ”opdage”, at jeg ikke havde støvet nøglehullet ud til baderummet af.

Så ville jeg sige noget i retning af: »Aj, altså ..., jeg er simpelthen så ked af det. Nærmest knust. Men hvis det nøglehul er så vigtigt for dig, så kunne det være, at du selv skulle komme en lille smule i gang og støve det af. Det er bare et forslag - hvad siger du til det?«

Nu kom jeg faktisk aldrig ind som soldat, til glæde for alt og alle, men jeg har altid haft den dybeste respekt for professionelle soldater, og respekten stiger kun, når snakken falder på journalister, som dækker krige.

Emil Filtenborg er én af dem, og i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine, blev han skudt på. Og ramt. Det er umuligt at sætte sig ind i.

Men der er udsigt til at blive klogere, for han arbejder nemlig på en bog, hvilket du blandt andet kan læse om i dette nyhedsbrev, som også byder på andre læseværdige historier fra JP Vejle

Pas på hinanden.