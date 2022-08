Godmorgen, Vejle!



Dette nyhedsbrev indledes med et spørgsmål: Hvordan definerer du politikerlede?

Handler det om de politikere, som ikke gør det, de siger, de vil gøre? Eller er det mere noget med, at politikere desperat holder fast i taburetten? Måske kan det også skyldes, at politikere hopper fra det ene parti til det andet. Eller bare forlader et parti og bliver løsgænger.

Måske opstår politikerleden ud fra en sammenkogt ret af ovenstående, men der findes også tilfælde, hvor det slet ikke bør give anledning til politikerlede - selv om det måske er den første og umiddelbare tanke.

Tag nu Kenneth Fredslund, medlem af Dansk Folkeparti indtil for ganske nylig og medlem af Vejle Byråd - kort efter det annoncerede exit fra DF, kom det frem, at han ønsker sig fritaget fra sit kommunalpolitiske arbejde, og så er porten åben for en tsunami af politikerlede, ikke?

Men hold lige igen - Kenneth Fredslunds seneste ønske hænger nemlig slet ikke sammen med mandens første handling - i stedet er der tale om noget, som betyder så meget mere end partifarve og politikerlede.

Den historie får du i dette nyhedsbrev - og derudover får du en bouillonterning af historier fra de seneste par døgn på JP Vejle.

God fornøjelse, god onsdag, og vær god ved hinanden.