Godmorgen, Vejle!



Kan du huske telefonfis?

Når man ringede op og spurgte en slagter: »Har du griseører?

Slagteren svarede: »Ja, selvfølgelig.«

Så svarede man: »Så ser du godt nok sjov ud,« for så at smække røret på.

Der er selvfølgelig også klassikeren, hvor man bare siger »hallååå,« når ens opkald bliver taget. Og det bliver man ved med, indtil der smækkes på.

Den sidste model brugte Kurt Ramsing, kontaktperson og bestyrelsesmedlem i Dansk Folkepartis Vejle-afdeling, da JP Vejle ønskede at få ham til at kommentere på byrådsmedlem Kenneth Fredslunds afgang fra partiet.

Det kan naturligvis også være så uheldigt, at forbindelsen faktisk blev dårlig, da DF-bestyrelsesmedlemmet hørte om journalistens ærinde - men uanset telefonfis eller dårlig forbindelse så er DF udslettet i byrådssalen i Vejle.

Det er bare én af historierne i dette nyhedsbrev, som du kan læse, mens forberedelserne til endnu en lummer periode går i gang.

Nyd onsdagen, og pas godt på hinanden