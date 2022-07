God fredag morgen, Vejle!



Det var så den sommer.

I hvert fald er den tredje, store sommerferieuge på vej mod sin slutning, og det er selvfølgelig trist, men det er vigtigt at fokusere på det positive, hvilket blandt andet er, at Kokkens Pølsevogn nu er tættere på en genåbning.

Der har jeg stadig råd til at komme, og hvis jeg ellers havde økonomien til det, vil jeg ikke afvise, at jeg tog en ribbenssandwich med hjem til min lejlighed i Bølgen.

Der er vi dog slet ikke, jeg har vel næppe råd til den dårligste plads i parkeringskælderen, men trods den henrivende udsigt og de fine lejligheder, er der også i den ikoniske bygning udfordringer for beboerne.

Kajakøen, som er placeret for foden af Bølgen, har nemlig udviklet sig til at være noget helt andet end det, der var planen, da den sublime bygning blev etableret.

Støjen fra festende, unge mennesker skaber store frustrationer, men umiddelbart er der ikke udsigt til en løsning, hvilket skyldes mange forskellige faktorer.

Tænk sig, hvis man havde givet rigtig mange penge for en lejlighed i Bølgen, for så at have en gruppe unge, der nærmest dagligt omdanner kajakøen til en højtlydt festplads.

Jeg ville ikke have de store problemer med at være en gammel sur mand.

Kajakøen kan du blandt andet læse om i dette nyhedsbrev, hvor der også er en historie om en ung og mental stærk vejlenser, der med sikkerhed ikke er en del af festen på kajakøen - han er i stedet i færd med at etablere sig i den danske fodboldtop.

God fornøjelse, god weekend, og pas på hinanden.