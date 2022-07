Godmorgen, Vejle!



I min folkeskoleklasse gik jeg blandt andet sammen med min navnebror Flemming, som havde en far, der var smed.

Agner hed han, han var en stor mand, fuldskægget, som jeg husker det, og han var et fint og lattermildt menneske.

Det gik dog lidt af ham, når der til forældremøder blev påpeget uro i klassen, eller problemer med udvalgte elever, for så mente Agner, at fysisk afstraffelse var løsningen.

Der var ikke mange nuancer - det handlede for ham om, at en rusketur eller en omgang klø var løsningen, men selv dengang virkede det en smule gammeldags.

Alligevel tænkte jeg på Agner, da jeg læste JP Vejles fine historie om unge mennesker, som hopper i vandet for at ramme eller skræmme kajakroere - altså, hvordan er de lige opdraget? Hvordan er vi kommet dertil?

Jeg ville personligt ansætte Agner som havnebetjent, og så garanterer jeg for, at der ikke findes et eneste ungt menneske, der så meget som ville overveje at hoppe i vandet for at generere kajakroere - og heller ingen unge, der råbte luder eller lignende efter kajakroerne - for de ville vide, at de skulle forbi Agner på vejen hjem.

I dette nyhedsbrev kan du læse om de udfordringer, der følger med et attraktivt havneområde, som er offentligt, og du kan også læse om, at Holst Sko for sjette år i træk laver røde tal, mens der endelig er lidt tips til weekenden op til den sidste, store sommerferieuge.

God fornøjelse og pas godt på hinanden - god weekend.