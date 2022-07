Godmorgen, Vejle!



Hjemme hos os spiser vi Lurpak-smør.

Engang kunne man være heldig at finde hårde tilbud på under 10 kroner pr. pakke, men den tid er for længst forbi.

Forleden gav jeg 32,95 kr. for en enkelt pakke.

Er det så noget med, at Arla Foods skovler penge ind nu? Givetvis ikke - sandsynligvis skyldes det blandt meget andet stigende energipriser og dyrere råvarer - men heldigvis venter vi ikke i flere måneder på at få lov til at give over 30 kr. for 200 gram smør.

I bilbranchen kan der sagtens være reservedele, der er måneder undervejs, og når de så ankommer, ligner priserne på fakturaen noget fra en science fiction-film.

Men hvad betyder det - vi er midt i sommeren - og i løbet af august får vi vel alle lønstigninger, som modsvarer de prisstigninger, vi møder i markedet ...

God sommer-mandag til dig - pas på dig selv og dem, du møder på din vej.