Godmorgen, skønne Vejle!



Har du nogensinde oplevet ventetid?

For eksempel på et hospital inden en alvorlig samtale, hvor du først kommer ind efter en time eller mere, mens nervøsiteten stiger i takt med sekunderne, der tikker, tikker og tikker.

Irritation og frustration indfinder sig hurtigt, ikke? Blikket mod de ansatte, som tordner rundt, bliver mere og mere olmt, for hvordan i alverden kan de være så langt bagud?

Når du så endelig bliver kaldt ind, mødes du af de sødeste læger og sygeplejersker, der kompetent og menneskeligt bruger lige præcis den tid, der skal bruges på alvorlige samtaler - tid som systemet ikke tildeler dem i det overordnede regneark, der frem for alt skal være rentabelt.

Derfor står de med den - det er dem, der skal undskylde over for patienterne - men egentlig er det dem, der gør det rigtigt. Det onde blik skal i en anden retning. Det skal højere op i systemet - helt derop hvor det kan være vanskeligt at få øjenkontakt.

Der er et eller andet grundlæggende galt i vores velfærdssystem, og hos Borgerservice oplever de præcis det samme - alt for mange opgaver i forhold til ressourcer og den tid, der er til rådighed.

Det bør vi gøre bedre, og i dette nyhedsbrev fortæller borgerservicechef Susanne Conradsen fra Vejle Kommune i en artikel blandt andet, at medarbejderne normalt håndterer 65.000 henvendelser på et år.

I første halvår 2022 har der været 55.000 henvendelser og masser af skæld ud.

Jeg er bestemt ikke atomfysiker, men problemstillingen er heller ikke atomfysik - den handler om penge, prioriteringer og kompetencer - og det er cirka det, et velfærdssamfund hviler på, ikke?

Nå, men nyd nyhedsbrevet, sommerferien samt weekenden - og pas godt på hinanden hele vejen.