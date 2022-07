Godmorgen, smukke Vejle!



I mange år har jeg arbejdet i Vejle, men det er først i det tidlige efterår 2021, at jeg er blevet vejlenser.

Så jeg er i gang med at øve mig på, hvad jeg skal følge op med, når jeg fortæller folk, at jeg bor i Vejle.

Senest boede jeg i Jelling - den var let, for Jelling Musikfestival og Monumentområdet klinger hos de fleste. Jeg har også boet i Aarhus, det giver selv (AGF og Mackies Pizza), og da jeg boede i det midtjyske, handlede det typisk om fodbold, håndbold eller tekstil. Eller alle tre.

Og så var der opvæksten i Vildbjerg, hvor Vildbjerg Cup og de mange, velplejede fodboldbaner altid var en sikker opfølgning - selv om jeg mest havde lyst til at nævne Grill-Aksels bøfsandwich, som af uforklarlige årsager ikke ramte så bredt.

I Vejle ved jeg, at striben af fodboldstjerner er værd at nævne - i hvor mange byer støder du lige ind i Allan Simonsen eller Thomas Gravesen på en almindelig tør onsdag?

Dog er naturen og ikke mindst fjorden selvfølgelig også højt på listen, men måske er det tid til at slappe lidt af med at nævne fjorden, som tusindvis af vejlensere har dyppet sig i året rundt.

Lige nu pågår nemlig undersøgelser, som skal give svaret på, om badevandet i Vejle Fjord er forurenet med giftige fluorstoffer, og det vil i givet fald skubbe fjorden et stykke ned på listen over lækkerier ved at bo i Vejle.

Vi håber ikke, det går så galt - men den historie kan du blandt andet støde på i dette nyhedsbrev, som også byder på en syditaliensk succes i Vejle samt en lokalejet benzinkæde, som har skiftet ejer.

Du ønskes en rigtig god onsdag - pas nu godt på hinanden.