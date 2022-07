Godmorgen på kanten af sommerferien.



»Skal Vejle så bare være kendt for natur, eller hvad?«

Sådan sagde en af byens skarpeste kunstneriske hjerner til mig under et interview for nylig, og jeg tænkte meget over ordene bagefter, for har hun ret? Er natur det, vi har at skyde med, når der ikke er Tour de France?

Mandag aften kom et kulinarisk indspark til den snak, da både MeMu og Lyst bevarede Michelin-stjernen. Førstnævnte har haft den siden 2018, mens nyetablerede Restaurant Lyst i Fjordenhus fik sin første stjerne i 2021.

Så svaret er nej - Vejle er ikke kun kendt for den natur, som egentlig også fortjener en Michelin-stjerne - og det er Mette Derdau og Michael Munk samt Daniel McBurnie, der sørger for det sammen med deres respektive hold hos MeMu og Lyst.

Og så er Nicolaj Møller på Restaurant Treetop endda ikke nævnt - på toppen af Munkebjerg rækker han fortsat ud efter sin første Michelin-stjerne, og han er en feinschmecker-kriger, der plejer at nå sine mål.

Nåh ja, der er også Enzo & C, Kokkens Pølsevogn og et hav af andre vejlensiske spisesteder, hvor kvalitet er ledetråden, og hvis man kigger sig omkring, er der ingen nabobyer, der når Vejle til den første del af de blege ankler.

I dette nyhedsbrev findes der blandt andet en indgang til et eksklusivt interview med køkkenchef Daniel McBurnie fra Restaurant Lyst - god fornøjelse og ha’ en dejlig onsdag, hvor vi selvfølgelig passer på hinanden.