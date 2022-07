Godmorgen, kære Vejle



Normalt er jeg egentlig en ret sur, gammel mand - det indrømmer jeg gerne - og det er faktisk, synes jeg, okay i en alder af 54 år.

Derfor havde jeg en rigtig dårlig dag i går, for søndag den 3. juli 2022 i Vejle var ikke god for sure, gamle mænd.

Nu skriver jeg det bare, som jeg oplevede det: Der var glade mennesker overalt i byen. Jeg kunne ikke engang irritere mig over, at der var kø hele tiden. Til alt.

Fordi alle var glade.

Fordi verdens største cykelløb, Tour de France, var i byen.

Det var unikt at opleve stemningen, de mange tiltag i alle kroge af byen, og det var vildt fascinerende at opleve den velsmurte Tour-maskine på tætteste hold.

En arrogant pengemaskine, ikke? Måske, men jeg oplevede løbsdirektør Christian Prudhomme ”crasche” borgmester Jens Ejner Christensens Tour-breakfast, og han stillede efterfølgende op til samtlige billeder med de fremmødte. Det var der altså ikke ret meget arrogance over.

Det med økonomien skal vi nok holde øje med, og så kan det være, jeg falder tilbage i min rolle som sur, gammel mand, men søndagen var vanvittig i Vejle.

Vive la Vejle.

God mandag til alle - og ros hinanden for en uforglemmelig fest.