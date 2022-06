Godmorgen, Vejle.



Kan du huske din første bil?

Min var en sort Opel Kadett 1,6 S med fire manuelle gear.

Den var sænket, havde grotesk brede dæk og minsandten også en hækspoiler. Det var simpelthen så kikset, som det kunne blive.

Sådan så den altså ud, da jeg købte den ..., og jeg gav, så vidt jeg husker, lige i underkanten af 40.000 kr.

Biler har aldrig haft den store betydning for mig. Jeg kan sagtens anerkende flotte, seje og vilde biler, og det kunne også være fedt at have en, men så længe økonomien indikerer prioriteringer, står en fed bil langt nede på min liste.

Det fungerer nu også ganske fint med min brugte Passat i en farve, som minder om en leverpostej, der er et godt stykke forbi sidste anvendelsesdato, men fruen er godt nok ikke vild med den.

Heldigvis har hun en Mercedes Vito via sin virksomhed, og det er hende, der er bil-liderlig hjemme hos os.

Så meget at hun aldrig skal i nærheden af den Ferrari 250 TR, som lige nu er til salg hos Classic Motor Sales nord for Vejle, og prisen på 9,2 mio. kr. ville ikke få hende til at miste interessen for den unikke bil, du blandt andet kan læse om i dette nyhedsbrev.

Som også rummer lidt gavmildhed, en presset dagpleje samt selvfølgelig en ration Tour de France.

God onsdag - og pas godt på hinanden.