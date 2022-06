Skal jeg forstå det sådan, at de er fløjet under radaren i alle de år?

»Ja.«

Selvom det er nyt for udvalget, tyder noget dog på, at kommunens forvaltning har været opmærksom på klubbens placering. I sagsfremstillingen til tirsdagens udvalgsmøde skriver forvaltningen, at der tidligere er givet dispensation fra kriteriet omkring at være hjemmehørende.

Det er der dog ikke længere grundlag for, da »Vejle Svæveflyveklub ikke har lokal forankring og virke i Vejle Kommune.«

Vejle-borgmester holdt skåltalen

JP Vejle har søgt aktindsigt i de tilskud, Vejle Kommune har tildelt klubben siden 1972. Kommunens register går kun tilbage til kommunesammenlægningen, men siden 2007 har Vejle Svæveflyveklub modtaget 878.845,69 kr. i tilskud.

Pengene dækker bl.a. over lokaletilskud, økonomisk hjælp til leder- og instruktøruddannelser og senest støtte til et åbent hus-arrangement. Og i Vejle Svæveflyveklub føler man sig ifølge formand Kim Boe »rigtig godt behandlet« af Vejle Kommune.

»Vi har været ekstraordinært taknemmelige for, at Vejle Kommune har været så flinke,« siger han.

Afgørelsen ærgrer derfor også formanden, men det skyldes ikke kun økonomien. Mange af medlemmerne kommer også fra postnummer 7100 og 7120, påpeger han.

»Vores klub er jo gammel, og det har altid været en Vejle-klub. Det står også i vores vedtægter, at vi er hjemmehørende i Vejle Kommune. Men det er jo rigtigt, at vores flyveplads ligger i Hedensted Kommune,« siger Kim Boe.

Han fortæller, at både Vejle og Hedensteds borgmester deltog, da klubben for ca. 14 dage siden kunne fejre sit 50 års jubilæum på adressen i Tørring.

»Det var en pæn skåltale han holdt, den gode Vejle-borgmester,« noterer formanden tørt.

Derfor undrer det ham også ekstra meget, at klubben nu må sige farvel til Vejle. Han har svært ved at se logikken i, at afgørelsen er faldet lige netop nu.

Siden 2007 har I fået knap en million kroner fra en kommune, I ikke har været hjemmehørende i i 50 år. Kan du ikke forstå, hvis man som udenforstående kan synes, det lyder lidt underligt?

»Jo, når man ser på det sådan der. Men når vi har fået så mange penge, må det jo være, fordi kommunen har ment, at vi har haft noget at tilbyde dens borgere. Der har jo også været mange aktiviteter gennem årene.«

Vejle Svæveflyveklub har bl.a. lavet skoleprojekter med nogle af skolerne i Vejle Kommune, hvor eleverne er kommet med ud at flyve og er blevet undervist i teorien bag svæveflyvning. Den nye afgørelse kan dog få betydning for det samarbejde, påpeger formanden:

»Hvis der ikke er nogen mulighed for at få tilskud i Vejle Kommune, så kan vi blive nødt til at sige, at det ikke er Vejle Kommune, der medvirker i de her aktiviteter fremover,« siger han.

Kim Boe kan heller ikke afvise, at en navneændring kan komme i spil.

»Vi har ikke planer om det. Men det kunne man da overveje, hvis Hedensted Kommune er interesseret i at støtte os - for hvorfor skulle de støtte en klub, der hedder Vejle Svæveflyveklub?«

Formand: Vi har haft nogle gode år

I folkeoplysningsloven fremgår det, at en folkeoplysende forening skal »være hjemmehørende i tilskudskommunen og have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.«

Det ærgrer dog ikke folkeoplysningsudvalgets Poul Erik Møller, at det i tilfældet Vejle Svæveklub først vil blive opfyldt fra årsskiftet.

Klubben har modtaget lige knap 900.000 kr. siden 2007, og beløbet må antages at være en del større, hvis man regner tilbage til 1972. Ka n du forstå, hvis man som udenforstående kan undre sig over, at kommunen har smidt knap en million kroner efter en klub, som slet ikke er en del af Vejle Kommune?

»Nej, det kan jeg egentlig ikke. Der er jo ikke nogen, der har været opmærksomme på den dispensation, der har været givet.«

Du synes ikke, der er noget odiøst i, at man har givet op imod en million kroner til en forening uden for kommunegrænsen?

»Det er sådan, det nu har været. Det må vi tage, som det har været. Mere kan jeg ikke sige til det.«

Men hvad tænker du om det?

»Jamen det tænker jeg såmænd ikke noget over. Som jeg ser på det, har vi haft meget fint ud af det. Jeg tænker ikke tilbage og siger “Nøj, hvor var det ærgerligt.” Det må vi tage, som det har været.«

Så er den lille million kroner spildt eller ej?

»Klubben har haft glæde af det, lad os sige det sådan, og nu kan de så søge om at blive godkendt i den kommune, hvor de hører hjemme. Det bliver de ganske givet. Det er jo helt oplagt. Det er jo en forening, der opfylder alle kriterier for at blive godkendt som folkeoplysende forening.«

Foreningen har altså fået tildelt støtte gennem 50 år, selvom løsningen om at skifte til en anden kommune er lige til. Kan du forstå, hvis nogle vil tænke, at det er en lidt ærgerlig situation for Vejle Kommune at stå i?

»Nej, det kan jeg ikke. Jeg vil gerne se det positive i det. Vi har haft nogle gode år med Vejle Svæveflyveklub, og de har forhåbentlig haft glæde af at være i Vejle Kommune, så det ærgrer jeg mig ikke over.«

Men hvis det ikke er ærgerligt, at de har været en del af kommunen, hvad er så incitamentet for at lave en ændring og sige farvel til dem?

»Incitamentet er, at vi får øje på adressen, og det er en helt naturlig reaktion på det at meddele dem, at de hører hjemme i Hedensted Kommune. Vi følger egentlig bare lovens hovedregel.«

