Godmorgen, Vejle - håber din weekend var god.

Dengang, jeg begyndte at gå i byen, fik jeg altid to pilsnere med fra fars kasse ude i skuret.

Det var mest discountudgaven, Pokal Pilsnere, men det skete også, at der var Tuborg eller Carlsberg, og så var der altid anerkendende nik fra kammeraterne, når man hev to ”rigtige” øl frem fra den krøllede plasticpose, mens vi hørte Summer of 69 , Billie Jean, Africa, og Born in the USA.

Mine forældre snakkede dengang om, at de unge godt nok drak meget, hvilket blev synligt via de tomme flasker dagen efter en fest, og de to begynder-øl blev også hurtigt til flere, indtil de blev afløst af spiritus. Vi tog vores del, men heldigvis spillede de fleste af os både håndbold og fodbold på et niveau, som aldrig tillod det at stikke helt af.

Jeg har sagt det samme om mine børn, når de skød en fest af sammen med vennerne, så kulturen har ikke ændret sig - og hvis den har rykket sig en smule, er det i den forkerte retning.

Det sætter JP Vejles klummeskribent Mads Hansen fokus på, hvilket du blandt andet kan læse om i dette nyhedsbrev, og han mener, at vi snart må sætte hårdt ind uden at forbyde.

Et forbud vil Lotte Damkjær nok også blive ked af, for vejlenseren producerer nemlig økologisk vin på Chateau La Valetanne i Sydfrankrig - et sted som har en smuk historie, hvilket også gælder en af de ansatte.

Nyhedsbrevet i dag byder også på madanmelder Morten Hohns besøg på en af byens caféer, som han med sikkerhed besøger igen, og endelig er der lidt om Ibæk Strandvej, der lider for skønheden i en grad, som truer den smukke strækning på eksistensen.

Ha’ nu en rigtig god mandag, og som altid - pas på hinanden.