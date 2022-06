Husk Bygningen: Det musikalske efterår bliver travlt

Forleden var jeg med fruen i Amager Bio for at høre og opleve Nathaniel Rattliff & The Night Sweats - det var en forrygende fornøjelse - men hvis jeg er til rytmisk musik, hvorfor så ikke gøre det i Bygningen i Vejle?

Fordi det er et mindre spillested, der kan noget andet end Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, men de har netop lanceret efterårets program, og jeg får i den grad et travlt efterår i Bygningen- jeg nævner bare L.I.G.A., Katrine Schmidt, Marie Key, Jesper Lindell, Hugorm, Nikolaj & Piloterne, The Midnight Special ...

Har du ris, ros, tips eller idéer:



Du er meget velkommen til at kontakte os her, hvis du har ris, ros, meninger eller tips til historier. Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev fra en anden, kan du selv tilmelde dig her.