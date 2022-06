Godmorgen, Vejle!

Denne onsdag indledes med en fantastisk nyhed.

Fra i dag er det nemlig muligt for dig at svare mig igen.

Jo, den er god nok, og det er ikke engang svært.

Hvis du trykker på svarknappen, skriver en tekst og trykker på send, så lander din besked hos mig.

Ikke i en stor, fælles redaktionsindbakke - i min indbakke - og du er til enhver tid velkommen til at gøre det.

Det kan være, du får lyst til at skælde ud, det må du gerne. Det er også tilladt at sende enkelte roser, hvis du finder anledning til det på et tidspunkt. Usandsynligt, jeg ved det, men nu er det nævnt :-)

Du må sende kommentarer, tip til en sag, du synes, vi som redaktion skal tage fat i, eller måske kender du et menneske med en enestående og fantastisk historie, som fortjener at blive fortalt.

Det kan også være, du har input til nyhedsbrevet - hvad fungerer, hvad kan blive bedre, savner du noget - eller måske har du en mening om en af artiklerne i nyhedsbrevet.

Du fornemmer det nok - jeg vil simpelthen så gerne i dialog, så lov mig på denne forsvarsforbehold-eller-ej onsdag, at du ikke tøver med at trykke på svar og send.

Det kan også bare være for at sige hej.

Rigtig god onsdag.