Godmorgen, Vejle

Så er vi cirka midtvejs i uge 19, og det er i dag, der er fernisering på Frederik Næblerøds værk Work in progress på Vejle Kunstmuseum - mellem klokken 16.00 og 18.00 kan du se, hvad en af landets mest talentfulde og produktive kunstnere har fået ud af at få to lokaler stillet til rådighed. Med tilladelse til at male på væggene.

Hvis du interesserer dig for kunst og spændende mennesker, så er det udflugten værd - Frederik Næblerød er et nuanceret menneske, som på samme tid er vild og mild.

Men du skal være på tæerne, når du kommer til ferniseringen, for alt går hurtigt i Frederik Næblerøds verden. Kunstpauser bruger han ikke ret ofte i sin verbale fremtræden, men han er en givende person. Han fortæller hjertens gerne om sine tanker og inspiration - og hvorfor han arbejder så meget og hurtigt, som han gør.

Jeg er med på, at vi har Fjordenhus, Bølgen, Kokkens Pølsevogn, smuk natur og lige om lidt 3. etape af Tour de France, men Vejle Kunstmuseum kan i den grad også noget.

Det er ikke blevet mindre med Frederik Næblerøds entré.

God onsdag - og pas på hinanden.