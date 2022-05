Godmorgen, Vejle

Når man når min alder, går tiden hurtigt, og nu står vi minsandten over for endnu en weekend.

En weekend som bringer både sol, op til 19 grader samt ikke mindst mors dag.

Det er fint med en årlig dag, hvor mødrene hyldes med ekstra kraft, for de fortjener det, og lidt på samme måde er det også med Vejle Kommune - i hvert fald ifølge Martin Sikær.

Socialdemokratiets borgmesterkandidat mener i hvert fald, at Vejle fortjener at stå foran budgetforhandlinger, som bliver hårdere end vanligt. »Vi ligger, som vi har redt,« siger han blandt andet, hvilket hænger sammen med, at Vejle, trods en status af velhavende, ikke kan bruge sine penge, men »selvfølgelig kan vi det«, slår han fast - »det kræver bare vilje og lidt mod.«

De kommende budgetforhandlinger senere på året må vise, om Vejle har vilje og lidt mod.

God weekend - nyd den og hinanden. Især mor.