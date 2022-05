Godmorgen, kære Vejle

I går var det international kampdag, men budskabet nåede åbenbart ikke frem til VB’s fodboldspillere, som i stedet opfandt international hviledag.

3-0 vandt bundproppen fra Sønderjyske på Vejle Stadion, og normalt fylder fodboldsnak en del på mange arbejdspladser om mandagen, men det bliver der ikke noget af her.

Og så alligevel ..., for engang havde jeg fornøjelsen af at spille på samme fodboldhold som Stig Tøfting - en altid ærlig og nøgtern mand - og på et tidspunkt blev han sat sammen med Ole Henriksen i et tv-format.

Det går aldrig godt, tænkte jeg, men Stig Tøfting faldt pladask for cremekongens positive og glade syn på livet. Jeg tænkte netop på Ole Henriksen, da jeg skulle skrive dette nyhedsbrev, for Vejle er så meget andet og mere end VB - og heldigvis for det, kan man sige på baggrund af den jammerlige præstation søndag eftermiddag i Nørreskoven.

For eksempel har vi nu en keramikcafé i Spinderihallerne, vi har Barberen i Vissingsgade, som ikke lod sig stoppe af at være flygtning som 10-årig, vi har Danmarks bedste konditorelev i skikkelse af Kathrine Styrbæk Germansen, vi har Bryg Coffee House, som ifølge vores madanmelder laver en grotesk god cafe latte, og så har vi i Mikkel Olsen en chefmekaniker, som Lamborghini Danmark ringer til, når en af racerbilerne ikke fungerer.

Det er da okay, ikke?