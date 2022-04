Godmorgen, Vejle - atter har vi en weekend ret forude!

Dette nyhedsbrev er usædvanligt.

Det indledes nemlig med roser til Vejle-borgmester Jens Ejner Christensen (V), og journalistik skal jo til enhver tid være objektiv, jeg ved det, men jeg letter på hatten for Jens Ejner Christensen. Jeg ved, han er en rolig mand - eftertænksom og velovervejet i alt, han gør og siger - men det kræver alligevel sin mand at bevare roen, når nabobyen Kolding, igen igen, skruer op for charmen i bestræbelserne på at tiltrække IT-studerende foran snuden på Vejle.

Først med Elsebeth Gerner Nielsen som udsendt medarbejder på Christiansborg, senest med en ekstra bevilling på 500.000 lobbyisme-kroner, men Jens Ejner Christensen er iskold.

Set ud fra et journalistisk synspunkt lidt kedeligt - det havde været mere farverigt med et decideret udfald mod naboen - men det sker ikke på borgmesterniveau.

Det kan vise sig at være arrogant på den rigtige måde, hvis IT-uddannelserne lander i Vejle - men det kan også ende lettere kikset, hvis uddannelsespladserne ender i Kolding.

Vi må se - men indtil videre fører Jens Ejner Christensen.