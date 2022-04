Godmorgen Vejle!

Fik jeg ikke lige et nyhedsbrev i går?

Og nu får jeg et igen.

Jo, til det første - ja, til det andet.

Den er god nok, men det hele er påskens skyld, og jeg skulle hilse og sige undskyld. Påsken lover, at der i hvert fald går et år, inden det sker igen.

Dette nyhedsbrev er dog ikke så langt - det er dels lavet for at lancere en ny artikelserie hos JP Vejle - og så er der også et par fine tip til, hvad torsdagen eventuelt kan bruges til.

Ja, torsdag er først i morgen, men der kommer altså ikke nyt nyhedsbrev i morgen også. Så er du advaret og kan sove trygt.

Rigtig god onsdag, og husk - hvis du har kommentarer til nyhedsbrevet, eller ønsker til fremtidige nyhedsbreve, er du velkommen til at sende dem min vej via kontaktinfo i bunden af nyhedsbrevet.

