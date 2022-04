»Det er kontroversielt at oprette sådan en stilling, fordi det aldrig før er set i Danmark. Jeg er her for at vejlede i, hvornår det giver mening at have en alternativ behandling, så det ikke går ud over den traditionelle behandlingsform,« fortæller hun i denne historie.

Anbefalinger til påskedagene i Vejle: Påskesjov i lange baner

Påskesjov på Søndertorv, fra den 11. til den 18. april

Påskesjov hos Street Food Vejle, fra den 14. til den 18. april

Påskesjov hos Økolariet, frem til og med den 18. april

Vejles Grønne Dage, gågaden den 12., 13. og 16. april

Påske på Pubben, Old Irish Pub den 13. og 14. april

Fællesspisning Bredballe Kirke, skærtorsdag kl. 17.30

Påskesjov for børn, Paladspassagen fra den 11. til den 18. april

Vejle Påske Cup, DGI Huset Vejle fra den 14. til den 16. april

Påskeudstilling, Mølholm Sognehus fra den 14. til den 18. april (alle dage 14-17)

Har du ris, ros, tips eller idéer:

Du er meget velkommen til at kontakte os her, hvis du har ris, ros, meninger eller tips til historier. Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev fra en anden, kan du selv tilmelde dig her.