Onsdag blev politikerne derfor enige om at finde pengene i den såkaldte klimaskærmspulje. Det kan lyde teknisk, men er en klokkeklar sejr for især to kommunale daginstitutioner.

Et øjeblik så de nemlig ud til at skulle vente et år med at få et nyt tag på grund af miseren med rådhuset.

»Når vi skal prioritere mellem et rådhustårn eller at reparere tage på daginstitutioner, så er det et tydeligt signal om, at noget ikke er, som det skal være,« sagde Alex Vejby Nielsen (S) under byrådsmødet.

Flere løsninger på bordet

Det er hans parti, der står bag ideen om at finde pengene i klimaskærmspuljen i stedet for den pulje, der normalt bruges til at renovere kommunale bygninger.

Helt konkret vil man fremrykke midler fra klimaskærmspuljen fra 2023 til 2022 for at få råd til renoveringen af rådhuset. Ideen nød bred opbakning i byrådet, men forslaget blev alligevel debatteret længe, da også SF havde foreslået en alternativ finansieringsmetode. Her lagde man op til at finde pengene i den centrale reservepulje.

Partiet kunne dog ikke finde flertal, og valget faldt derfor på det socialdemokratiske forslag. En idé, både Konservative og Venstre bakkede op om:

»Det er vores pligt at videregive vores historiske bygninger til næste generation. Vi er ikke gode nok til det, og vi vil også rejse spørgsmålet i budgetforhandlingerne,« sagde Dan Arnløv (K) under mødet, hvor han bl.a. blev suppleret af Gerda Haastrup Jørgensen (V):

»Vi i Venstre er enige. I Teknisk Udvalg har vi desuden besluttet at gennemgå bygningerne, så vi få bedre kendskab til behovet.«

Har du ris, ros, tips eller idéer:

Du kan til enhver tid kontakte redaktionen med spørgsmål, tips og idéer her. Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev fra en anden, kan du selv tilmelde dig her.