Godmorgen Vejle – se, så blev det allerede weekend igen 😊

Torsdag aften havde jeg fornøjelsen af at være en del af Vejle Kommunes Kulturpriser, og aftenen sluttede med en lille overraskelse.

Mens aftenens priser blev uddelt, sad Emma og Frederik på 1. sal i Byens Hus i Jelling og skrev en sang ud fra ordene i de kulturelle oplevelser, som aftenens gæster havde noteret på sedler inden prisuddelingen.

Blot halvanden time havde det unge musikalske par, som blandt andet er lært op af lokale Esben Svane, og så gik de på scenen.

Journalistik skal være objektiv, så jeg må ikke skrive, at det var fint, hvilket er lidt ærgerligt.

For det var nemlig fint. Rigtig fint endda.

Kultur- og Idrætsudvalgsformand Dan Arnløv (K) og prisvinder Ole Aakjær krammede endda på scenen, selv om de ikke altid har været enige igennem tiden, for nu at sige det mildt, men det var bestemt også fint, og på den baggrund kan weekenden bare komme an.

Ha’ en god en af slagsen.