Velkommen til en uge med masser af sol, og allerede i går fik vi en forsmag på, hvad der venter os.

Søndag den 6. marts var også dagen, hvor den socialdemokratiske borgmester-udfordrer, Martin Sikær, fyldte 50 år, hvilket han fejrede med en reception på Conrads, hvor der hverken manglede vådt eller tørt - tilmed var der hyret en ung mand, som i den grad fuckede med gæsternes hjerner.

Vejles politiske scene var naturligvis rigt repræsenteret med Venstre-borgmester Jens Ejner Christensen i spidsen, og han holdt en tale, der var præget af lige dele respekt og munterhed.

»Jeg har jo kigget lidt på det, Martin - der er kommunalvalg igen i 2025, 2029 og 2033, og jeg vil bestemt ikke afvise, at jeg holder i 2033 ...,« lød det blandt andet fra borgmesteren.

Det blev en hyggelig eftermiddag, hvor der var fine folk fra både nær og fjern, men i dag er det atter arbejdsdag for politikerne, og måske skal én af ugens opgaver være, at der skrives et møde i kalenderen med Region Syddanmarks præhospitalsudvalg, der er ansvarlig for en velfungerende ambulancekørsel i Vejle - for den kører slet ikke, som den skal.