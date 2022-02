Godmorgen Vejle! Mandag modtog I et glad nyhedsbrev, men i dette nyhedsbrev, med en læsetid på cirka tre minutter, er glæden til at overse, for i går kom det frem, at Michael Mortensen er død. Han havde sin base i Horsens, iværksætteren og forretningsmanden, og hans tragiske og pludselig død efterlader en familie og vennekreds i dyb sorg. Han var kun 49 år, men Michael Mortensen hyldede altid ærgerrighed og vedholdenhed, hvilket den vejlensiske motorsports-kører Frederik Vesti blandt andre mærkede, da Michael Mortensen via sin virksomhed Hybel trådte til som hovedsponsor i 2019 med henblik på at føre den unge vejlenser i Formel 1. Forhåbentlig klarer Frederik Vesti udfordringen som en hyldest til et stort menneske og en stor entreprenør.

Fodbold i fokus: VB har overstået endnu et transfervindue - og hverken tvivl eller bekymringer er aftagende

Transfervindue vinter 2022: VB skulle tynde ud i truppen og forstærke sig. Hvad skete der: VB tyndede ud i truppen, mens det er endnu er tvivlsomt, om de forstærkede sig. Hvad skal der ske: VB skal fra sidstepladsen i Superligaen forsøge at redde eksistensen i landets bedste fodboldrække i løbet af foråret. Hvad er udsigterne: Efter min mening ikke gode - dels på grund af tvivlen om kvaliteten hos de nye spillere, dels på grund af den tid, der skal bruges på at spille nye spillere ind på centrale positioner.

Hvad sker der efter sæsonen: Ved redning får de rejst en statue af cheftræner Peter Sørensen hurtigst muligt, ved nedrykning skrotter klubben en sportslig strategi, som minder om en Lasse Rimmer-joke. Måske bliver det hele bedre med et nyt underlag: Hvad kommer først, resultaterne eller de gode rammer? Er de gode resultater egentlig afhængige af de gode rammer? Hvis det sidste er tilfældet, er Vejle Boldklub lovlig undskyldt, for hjemmebanens underlag har i store perioder ikke været Superligaen værdig - hvilket klubben også har fået en bøde for fra Dansk Boldspil-Union. Nu lysner det, i hvert fald for rammerne, for Vejle Kommune har vedtaget at anlægge en hybridbane mod en markant huslejestigning til fodboldklubben - hvilket er accepteret af klubben.

Markedsleje er kun rimeligt, og så må tiden vise, om kommunens investering på 2,8 millioner kroner skal glæde Superligaen eller Danmarks næstbedste fodboldrække efter sommerferien. En velsmagende og tung chokoladekage:

Har du smagt chokoladekagen fra Lagkagehuset? Den koster 69 kr., hvilket bestemt er en pris. Der, hvor jeg kommer fra, vil prisen nok beskrives som fuldstændig vanvittig. Til gengæld ved jeg, at den er pengene værd, både i vægt og smag. Tirsdag eftermiddag indkøbte jeg en af slagsen til redaktionen, hvor vi blev enige om, at ét stykke var nok. Bortset fra Mathias, naturligvis - redaktionens med afstand mest veltrænede medlem klarede lige et lille stykke nummer to også - men den slags kan Mathias, fordi han løber omkring 983 km. hver uge. Det leder mig til JP Vejles søgen efter en madanmelder - for resten af ugen rækker vi fortsat ud i håbet om at finde den rigtige til på ugentlig basis at tage temperaturen på Vejles udbud af mad og drikke. Der er allerede modtaget fine ansøgninger fra kompetente mennesker, så skal du være med i feltet, skal du rykke nu - send en kort ansøgning samt en anmeldelse af en fastelavnsbolle (max. 300 ord) og tilføj et billede/en video. Send det hele til jpvejle@jplokal.dk - skriv »Madanmelder« i emnefeltet. Kort nyt: Kender du Emil Knudsen? Nej? Så skal du læse denne historie om et menneske, der ejer restauranter og barer i Aarhus, men som under corona-nedlukninger kastede sig over leasing af biler på Ibæk Strandvej i Vejle. I begyndelsen bare til venner og bekendte, men i indeværende regnskabsår regner Clevr Car med at omsætte for 100 millioner kroner.