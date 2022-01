Godmorgen! I dette nyhedsbrev: I efteråret 2021 råbte flere kørelærere op: Det er umuligt at få køre- og teoriprøver. Det skete på bagkant af Færdelsstyrelsens overtagelse af området, og det forvandlede området til det vilde vesten med indædt kamp, når køre- og teoriprøver blev frigivet. I dag ser det bedre ud, puklen er mindre, men vi er ikke i mål endnu, lyder det fra den lokale kørelærer Henrik Møberg. Du kan også læse om sygeplejerske Charlotte Sørensen, som ikke kan forestille sig at lave andet, og der er også historien om René Renter Terkildsen, som vedvarende kæmper kampen mod cancer ved at samle penge ind. Endelig er der historien om Marianne Jensen, der er virksomhedsejer men også dommer ved Sø- og Handelsretten samt formand for brancheorganisationen Faga.

Dagens udvalgte: Stor del af køreprøve-pukkel er væk: » Det er ikke katastrofalt, men det er ikke helt godt endnu«

Der var lange udsigter til at få fingrene i en køreprøve den 1. oktober 2021, da Færdselsstyrelsen overtog ansvaret for at afvikle køreprøver landet over. Dengang var der en stor pukkel af elever, der ventede på en køreprøve pga. corona-nedlukningen, og derudover oplevede flere kørelærer, at prøverne forsvandt lige så hurtigt, som de blev frigivet.

»Jeg frygter virkelig et kollaps i branchen,« lød det dengang fra Malene Nygaard Christensen, der er lokalformand i Dansk Kørelærer-Union. Siden oktober har Færdselsstyrelsen afviklet 100.000 køreprøver, og puklen af ventende elever er næsten halveret. 1. oktober 2021 var der ca. 42.800 ventende elever, og den 10. januar var der ca. 24.600. Ifølge Henrik Møberg, kørelærer i Vejle, så kan han godt mærke, at det er blevet nemmere at få en køreprøve i Vejle, men der er stadig et stykke vej, mener han. »Det er i hvert fald bedre, men det er stadigvæk ikke godt nok,« siger han. Du skal også læse: Charlotte Sørensen siger, at hun bare passer sit arbejde på Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus, men mange patienter kan skrive under på, at hun og kollegerne gør en del mere end det.

Han har mistet mange familiemedlemmer på grund af cancer, men René Renter Terkildsen lader ikke bare stå til - han samler penge og gaver ind, og det har han efterhånden gjort i mange år. Egentlig har hun nok at se til, Marianne Jensen, som er virksomhedsejer, men hun supplerer med at være dommer i Sø- og Handelsretten samt et virke som formand for brancheorganisationen Faga. Hvad kan vi gøre for dig:

