JP Vejle råder over et stærkt klummehold, og denne weekend har direktør hos Jelling Musikfestival, Line Mosfelt, leveret et skriv om sorgen.

Dagens udvalgte: Hun giver ikke råd, men hun står til rådighed

Sct. Maria Hospice er et roligt men også farverigt sted.

På den måde minder stedet lidt om Inge Pilegaard Thomsen.

De komplimenterer hinanden på fineste vis, Sct. Maria Hospice og præsten, og i styrke minder det om kontrasten mellem roen indenfor og de glade barnestemmer på legepladsen hos naboen, Bredballe Friskole.

Engang var Inge Pilegaard Thomsen gadepræst i Aalborg i syv år, siden 10 år i Fredericia, og hun har aldrig haft en drøm om at være ”almindelig sognepræst”, så da hun overtog Preben Koks stilling som sygehuspræst i Vejle, blev det vejen ind til det nuværende job på Karl Bjarnhofsvej i Bredballe.

Umiddelbart ligner det et stort skifte - fra gaden til hospice - føler du det også sådan?

»Selvfølgelig er der forskelle, men grundlæggende kan man vel sige, at jeg er præst der, hvor livet er svært.«

Hun siger det roligt, let smilende, inden hun uddyber:

»Her på stedet har de fleste haft et liv med mange gode ting at tænke tilbage på, trods alt, mens folkene på gaden og i misbrugsmiljøet oftest kun har haft få glimt af noget godt i deres liv, og af de mange hundredvis jeg var i kontakt med i mine år som gadepræst, var der højest et par stykker, der formåede at komme ud af deres misbrug,« fortæller Inge Pilegaard Thomsen, som holder meget af at være et sted, hvor der ikke er berøringsangst med hverken liv eller død.

»Vi lever, og vi dør,« siger hun, og slår ud med armene.

