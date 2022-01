Godmorgen!

I dette nyhedsbrev: Vejle Spildevand er et velhavende foretagende, men der er en god forklaring på den bugnende egenkapital. I 2025 er der planer og forhåbninger om at åbne en grøn indenrigsrute, og regeringens tanker glæder Jan Hessellund, adm. direktør hos Billund Lufthavn. Glæde er der også hos Dorthe Pedersen Fredsted, som er den nye leder af UU Vejle, og hun gider ikke længere forholde sig til fortidens bortvisning. Endelig er der historien om tatovørerne, der via EU-lovgivning bliver gjort farveløse - men sagen skal ikke dø i stilhed, mener EU-politiker.

Dagens udvalgte: Der er spir i spildevandet: Kommunalt selskab har skyhøj egenkapital - og den vokser igen i år

Når Vejle Spildevand offentliggør sit 2021-regnskab senere i år, vil det afsløre en egenkapital og et overskud, der er større end i det forrige regnskab.

Det til trods for, at Vejle Spildevand allerede i 2020-regnskabet kunne notere en egenkapital på den komfortable side af 3,4 mia. kr. Og at det kommunalt ejede selskab i øvrigt ikke må have overskud.

Der er dog en god forklaring, fortæller direktør Mikael Schultz. For selskabet står midt i en række store investeringer, og det er dem, der ifølge direktøren vil kunne ses på det kommende regnskab.

»Vi investerer rigtig meget i anlæg, vi graver masser af kloakledninger ned og forbedrer vores renseanlæg. Det betyder, at vi investerer mere end vi afskriver, og så ser det ud, som om vi har et overskud,« siger Mikael Schultz.

Investeringerne giver også egenkapitalen et nøk opad, men det skal ikke forstås sådan, at selskabet kan sende flere penge ind på bankbogen. Det handler i stedet om, at Vejle Spildevands samlede værdi - målt på rør, pumpestationer og renseanlæg - vokser, i takt med at der bliver lagt flere rør ned og investeret i ny teknologi.

»Der ligger 2.000 kilometer ledning, 4-500 pumpestationer og otte renseanlæg, Det er frygtelig mange penge, der er investeret gennem mange år. Og det er vores egenkapital,« siger Mikael Schultz.

Regeringens ambition om at skabe en grøn indenrigsrute inden 2025 glæder Billund Lufthavns adm. direktør, Jan Hessellund. Trekantområdet har alle de virksomheder, der kan virkeliggøre ambitionen, påpeger han.

Dorthe Pedersen Fredsted vender efter jobs i både Horsens og Hedensted Kommune tilbage til Vejle som leder af UU Vejle, og hun gør det med stor ledererfaring.

Ny EU-lovgivning, der forbyder 4.000 kemikalier i tatoveringsblæk, er nu trådt i kraft. Tatovør Steffan Mærsk fra Vejle har tidligere været kritisk over for lovgivningen, og det fik EU-politiker Pernille Weiss til at rejse sagen for kommissionen. Nu har hun så fået svar.

