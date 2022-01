Godmorgen!

I dette nyhedsbrev: Salget af huse er ikke det eneste, der går godt i Vejle i denne tid - det samme kan roligt siges om kommunens grundsalg. I 2021 lød det totale salg på 93, hvilket er en klar forbedring af tallene fra 2020 og 2019. Du kan også læse om, at kommunen nu tilbyder sorgstøtte til alle borgere over 18 år, som mister - tidligere var det kun forbeholdt borgere over 65 år. Så har vi også historien om Dorthe Pedersen Fredsted, som tilbage i 2013 blev bortvist fra Balle Gymnastik- og Idrætsefterskole - men nu er hun tilbage som ny leder af UU Vejle. Og til sidst vender tilbage til det med salget af boliger - lige nu er der 565 boliger til salg i Vejle, hvilket er det laveste antal siden 2010.

Dagens nyhedsbrev er på 465 ord - og det tager to og et halvt minut at læse det.

Dagens udvalgte: Nye grunde revet væk i 2021: »Det er gået rigtig godt«

93 gange måtte Vejle Kommune sidste år hive “til salg”-skiltet op af mulden på sine parcelhusgrunde.

Kommunen nærmede sig dermed et gennemsnit på to grundsalg om ugen, og det glæder ejendomskonsulent Sussi Lundgreen. Salget slår nemlig både 2020 og 2019, hvor hun solgte henholdsvis 85 og 42.

»Det er gået rigtig godt. Vi har solgt mange grunde, og de har været spredt ud over hele kommunen. Det er meget positivt,« siger hun.

Salget ligger med Sussi Lundgreens ord »i den rigtig pæne ende« af skalaen, ift. hvad kommunen tidligere har formået at sælge. Vi skal da også helt tilbage til 2010 for at finde et større grundsalg. Her lykkedes det kommunen at afhænde 96 nye parcelhusgrunde i løbet af året.

De mange grunde er solgt på et år, hvor Vejle Kommune også oplevede rekordstor befolkningstilvækst. Indbyggertallet er således vokset med i alt 2.079 i 2021, så vi nu er godt 119.000 mennesker i kommunen.

Du skal også læse:

Engang tilbød Vejle Kommune kun sorgstøtte til borgere over 65 år, men det er nu lavet om, hvilket glæder Morten Trebbien, der mistede sin kone i 2015.

Vejle Kommune har ansat Dorthe Pedersen Fredsted som ny leder for UU Vejle, og dermed vender hun tilbage til den kommune, hvor Balle Gymnastik- og Idrætsefterskole i 2013 bortviste hende og hendes mand.

565 boliger er det antal, der er til salg i Vejle i januar 2022, og det er det laveste antal siden 2010, hvilket dog ikke overrasker indehaver af Danbolig, Gert Stokkendal.

Hvad kan vi gøre for dig:



Har du har noget, du ønsker, vi skal tage fat på, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kender du et menneske, som fortjener at få fortalt sin historie, skal du ikke tøve med at kontakte os.

Du kan kontakte redaktionen her. Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev fra en anden, kan du selv tilmelde dig her.