To unge iværksættere, som står bag JM Festudlejning, ser ud til at være blevet snydt i en større svindelsag. Forsikringsselskaber mærker en stigende bekymring hos rejsende - for hvordan er man dækket ved udlandsrejser. Apoteker har tidligere hjulpet med influenza-vacciner, men nu træder tre Vejle-apoteker også ind på scenen for Covid 19-vacciner. Endelig er det muligt at se nærmere på fem bud på nytårsmenuen, hvis du helst slipper for indkøb og tilberedning.

Dagens udvalgte: Lokal festudlejer oplevede sit værste mareridt i mødet med svindlere

Marcus Broni Husballe og Johan Tolstrup Jensen har de seneste par dage oplevet det, de selv beskriver som en festudlejers værste mareridt. Siden lørdag har de nemlig været på jagt efter deres hjemmebyggede, mobile vildmarksbad i det meste af Vejle med hjælp fra familie, venner og hjælpsomme fremmede.

For de to 21-årige venner, der sammen er indehavere af den nyopstartede virksomhed JM Festudlejning, lignede det ellers et enkeltstående tilfælde af drengestreger til at begynde med.

En gruppe yngre mænd undlader nemlig at aflevere det lejede vildmarksbad og en slushicemaskine fredag den 10. december, og desuden mangler de at betale ca. halvdelen af det samlede beløb på ca. 3.200 kr.

Men nu viser det sig, at episoden kan være en del af et større, organiseret svindelnummer, hvor de lejede festartikler sælges videre.

»Allerede da manden ikke dukker op for at afhente vildmarksbadet, som han skal leje, får jeg den første mistanke om, at der er noget galt,« siger Marcus Broni Husballe, der dog slår det hen og aftaler et nyt tidspunkt, da manden undskylder og overfører depositummet.

Men efter depositummet er betalt, er manden, der siger, han er fra Kolding, ikke til at få kontakt med igen.

Du bør også vide:

Skiftende restriktioner skaber usikkerhed hos mange rejsende, hvilket Vejle Brand mærker - det lokale forsikringsselskab opfordrer blandt andet til, at man ser nærmere på kapaciteten i sundhedsvæsenet på rejsedestinationen.

Tre Vejle-apoteker træder nu ind på scenen for Covid 19-vacciner, og det glæder Claus Holm Slot fra Vejle Løve Apotek, hvor du kan bestille tid på hjemmesiden og via apotekets Facebook-side.

Nytårsaften, årets sidste dag, hvor maden skal være fra øverste hylde, kan man snildt bruge det meste af dagen i køkkenet. Man kan også gøre noget andet - hvilket der er fem gode Vejle-bud på her.

