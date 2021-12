Godmorgen!

I dette nyhedsbrev: Du kan læse om, at Vejle Erhvervshavn træder ind i partnerskabet omkring Triangle Energy Alliance - med henblik på at skabe et nordeuropæisk kraftcenter. Du kan også læse om frisør Susanne Stub, som har en stamkunde, der går et skridt længere. Du kan også stifte bekendtskab med JP Vejles første klumme, forfattet af Lykke Møller Kristensen, og så kan du møde fotografen, der har babyer som sit foretrukne motiv. Endelig er der en klumme om VB - en klub som nu har en rumænsk sportschef.

Dagens udvalgte: Bestyrelsesformand hilser Vejle Erhvervshavn velkommen i Triangle Energy Alliance

Vejle Erhvervshavn besluttede allerede i 2020 at gå ind i markedet for at fange, opbevare og distribuere CO2, som kan opfanges fra lokale virksomheder og afsættes som ressource til energivirksomheder i Trekantområdet.

»Vi kan se, at der er en forretningsmulighed for Vejle Erhvervshavn ved at indgå i den logistiske kæde af fangst og udnyttelse af kulstof til grøn energi. Vi har plads, og vi har investeringsvillighed til at etablere de nødvendige opbevaringsanlæg,« siger Vejle Erhvervshavns direktør Knud Vang Nielsen som forklaring på, hvorfor havnen nu tager endnu et skridt på rejsen.

Ovenstående er nemlig baggrunden for, at havnen træder ind i Triangle Energy Alliance (TEA), som i dag rummer 24 virksomheder/kommuner, og ambitionen er at gøre Trekantområdet til et nordeuropæisk kraftcenter for produktion af grøn og bæredygtig energi til husholdninger, transport og industri - og entréen glæder TEA-bestyrelsesformand Christian Motzfeldt.

Du bør også vide:

Susanne Stub står bag frisørsalonen Stub by Stub, og én af mange stamkunder trådte frem på scenen, da Covid 19-pandemien udfordrede Susanne Stub.

I weekenden lancerede JP Vejle den første klumme fra et stærkt klummehold, og debuten sørgede Lykke Møller Kristensen for, hvilket hun gjorde overbevisende.

Familie og venner har trukket 32-årige Stephanie Nørrebo Sommer hjem til Vejle, og med sig i bagagen har hun sin fotovirksomhed. Kunderne er primært 20 dage gamle babyer og deres forældre.

Vi holder øje med:

Lørdag aften spillede VB sig i pokalsemifinalen til foråret med en samlet sejr over naboerne fra Kolding IF, og i Superligaen bød årets sidste spillerunde på et point mod det absolutte tophold fra FC Midtjylland.

Det er meget godt efter et ellers yderst svingende efterår, men nu er der faktisk en realistisk mulighed for at redde eksistensen i Superligaen, og en plads i pokalfinalen er ligeledes tæt på, så der venter et interessant forår.

Her skal vi blandt andet følge klubbens nye sportschef, som netop er ansat.

VB har en ambition om at rekruttere mere dansk og skandinavisk til truppen, og den bedste til at løse den opgave er Marius Adrian Nicolae fra Rumænien – som tidligere har arbejdet i hjemlandet og Kina.

Det mener i hvert fald klubejer Andrei Zolotko, som har kendt den nye sportschef siden 2010 – om de er venner eller ej, ved jeg ikke, men det er den beskrivelse, Marius Adrian Nicolae gør brug af.

I forvejen er jeg ikke voldsom begejstret for den overordnede, sportslige strategi i klubben lige nu, og jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige til, at Andrei Zolotko ansætter en gammel ven fra Rumænien som sportschef i VB.

Men vi kommer til at holde øje med udviklingen i 2022.

