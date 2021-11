Godmorgen!

I dette nyhedsbrev: Borgmesteren hedder fortsat Jens Ejner Christensen i Vejle Kommune, men han får et nyt og forynget byråd - blandt andre med 20-årige Amalie Thomsen som i første forsøg blev valgt for Konservative. Partiets spidskandidat Dan Arnløv blev også valgt, men der var tale om genvalg, og der var omkostninger på en anden konto. Hos Radikale Venstre blev spidskandidat Lance Luscombe til gengæld ikke valgt - partiets ene mandat gik overraskende til Torben Elsig. Endelig kan du læse en analyse af valgresultatet i Vejle - et valgresultat der ikke blev nær så tæt og spændende som ventet.

Dagens udvalgte: Amalie Thomsen (K) kørte ind til siden og jublede, da Dan Arnløv ringede: »Vi gjorde det«

»Jeg står lige nu og krammer din kæreste. Ved du hvorfor?«

Sådan lyder spørgsmålet fra Konservatives spidskandidat Dan Arnløv (K) til 20-årige Amalie Thomsen (K) kort før kl. 13.30 onsdag eftermiddag. Hun har sat telefonen på højtaler, så opkaldet kan høres i hele bilen.

»Du skal i byrådet,« siger Dan Arnløv, der dermed svarer på sit eget spørgsmål, inden Amalie Thomsen og hendes to veninder Nastasja Madsen og Lykke Muhlig bryder ud i jubelråb. Amalie Thomsen kører derefter ind til siden.

»Jeg havde drømt om 350 stemmer, når jeg var i et optimistisk humør. Når jeg var pessimistisk, tænkte jeg, at det ville ende med tre stemmer. Min egen, min mors og min fars,« uddyber Amalie Thomsen.

Nu er nervøsitet erstattet af et virvar af følelser for det kommende byrådsmedlem, der bl.a. er vokset op i Brejning, Børkop, Tyskland, England samt USA, og som nu bor i Vejle midtby sammen med sin kæreste.

»Jeg kan næsten ikke beskrive, hvordan det føles lige nu. Jeg er helt overfældet.«

Dan Arnløv (K) fik et flot personligt valg igen, og det samme gjorde partiet, men da den konservative spidskandidat annoncerede sin støtte til blå blok, kostede det ham på den private konto.

Hos Radikale Venstre var der håb om to mandater, men det blev kun til et enkelt, og det gik ikke til spidskandidat Lance Luscombe. I stedet fik Torben Elsig flest stemmer, og han var ikke tilfreds med Radikale Venstres ageren i løbet af valgnatten.

Der var på forhånd lagt op til en spændende valgkamp i Vejle, men det blev alt andet end spændende, for Venstre gik frem, Socialdemokratiet gik tilbage, og nu vil Radikale Venstre med i konstitueringsaftalen efter optællingen af de personlige stemmer.

