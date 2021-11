Godmorgen!

I dette nyhedsbrev: Haderslev Kommune opsagde samarbejdet med Sundplejen, som i samme ombæring blev politianmeldt, og nu har Vejle Kommune sat samme virksomhed under skærpet tilsyn. Bliver Vejles detailhandel ramt af nybyggeriet på Gammelhavn? Overhovedet ikke, siger Per Olesen fra Venstre. Christophe Ndikuriyo er byrådskandidat for Kristendemokraterne, og det handler om at give lidt tilbage for den fine modtagelse efter flugten fra Burundi.

Dagens nyhedsbrev er på 543 ord - og det tager blot små tre minutter at læse det.

Dagens udvalgte: Privat plejefirma overholder ikke aftaler, taler grimt til borgerne og har rod med dokumentationen

Hvis du som borger benytter dig af den private leverandør af hjemmehjælp Sundplejen, får du en »faglig, kontinuerlig, stabil og smilende hjemmepleje«.

Sådan lyder løftet på Sundplejens hjemmeside.

Et uanmeldt tilsyn fra Vejle Kommune fortæller dog om en noget anden virkelighed for flere af de borgere, som er kunder ved Sundplejen. Siden 1. juni har den leveret hjemmehjælp til borgere i Vejle Kommune. Pt. får 115-120 borgere hjælp.

JP Vejle har fået aktindsigt i tilsynsrapporten, der rummer flere kritikpunkter. De går blandt andet på, at »der skal rettes op på, hvorledes der tales til borgerne«, at »Sundplejen lever op til de aftaler, som er lavet med borgerne«, og at de ansatte »får et stabilt fremmøde hos borgerne.«

Tidligere har Sundplejen været involveret i en sag, hvor Haderslev Kommune endte med at opsige samarbejdet og politianmelde den private virksomhed.

Formanden for Vejle Kommune seniorudvalg, Kenneth Fredslund (DF), mener, at sagen fra Haderslev giver anledning til fokus også i Vejle.

»Vi har valgt at sætte dem under skærpet tilsyn, fordi vi efter sagen i Haderslev godt vil sikre os, at det forbliver velkørende i Vejle Kommune,« siger han.

Du bør også vide:

Per Olesen (V) er sikker på, at byggeprojektet på posthus-grunden kommer til at gavne hele Vejle, og det gælder også byens detailhandel. »Det kan fire nye butikker ikke spolere,« mener Venstre-politikeren.

Som mange andre byer i Danmark har Vejle en venskabsby i Kina - et land som gentagne gange bryder menneskerettighederne. Indtil videre holder Vejle fat i sin kinesiske ven, fordi dialog er bedre end boykot, siger borgmester Jens Ejner Christensen (V).

Christophe Ndikuriyo stiller op til kommunalvalget for Kristendemokraterne, men det har for ham været et turbulent tilløb med flugten fra fødelandet Burundi, hvor han blev adskilt fra sin kone. De er samlet igen i Danmark, og han vil gerne give noget tilbage for den fantastiske modtagelse.

Vi holder øje med:

Vejle Boldklub fik søndag eftermiddag sæsonens anden Superligasejr, da Sønderjyske blev slået 3-1 på Vejle Stadion. Cheftræner Peter Sørensen har tidligere udtalt, at han er overbevist om, at vejlenserne slipper fri af den nedrykning, som mange har dømt klubben til for lang tid siden. Måske får han ret, for sejren over sønderjyderne var yderst fortjent, og næste opgave bliver en udekamp mod Randers FC, hvor VB-mandskabet skal forsøge at fortsætte den positive udvikling.

Hvad kan vi gøre for dig:



Kommunalvalget nærmer sig, og hvis du har sager, vi skal konfrontere politikerne med, er du meget velkommen til at kontakte os.

Vil du, eller kender du en, der vil, være med i serien Borgmester for en dag, så send endelig en besked til os.

Undrer du dig over noget i Vejle? Send os en besked - så skal vi nok undersøge nærmere.

Du kan kontakte redaktionen her. Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev fra en anden, kan du selv tilmelde dig her.