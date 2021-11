Godmorgen!

I dette nyhedsbrev: Du kan læse om kunstig intelligens, som gør det muligt at risikovurdere patienter i forhold til at udvikle cancer, og derudover er det muligt at reducere tiden frem mod en diagnose. Du kan også læse om, at Radikale Venstre sandsynligvis får en afgørende rolle i forhold til, hvem der skal være borgmester i Vejle, du kan læse historien om et overskud på 15,7 mill. kr., som ejeren gerne havde set højere, og så er det endelig muligt at få gode tips til at gøre november lidt lysere og gladere.

Dagens udvalgte: Kunstig intelligens: Indlagte patienter kan se frem til at få stillet en diagnose i løbet af én time i Vejle

Professor Ivan Brandslund er en aktiv mand.

Han har i mange år været en del af Sygehus Lillebælt i Vejle som laboratoriechef, overlæge dr.med. i biokemi og immunologi, men nu som professor i kunstig intelligens under Syddansk Universitet.

Han var forleden med, da DigitalLead, en national klynge for digitale teknologier, afviklede en sundhedskonference med mere end 100 deltagere hos AI Innovation House i Vejle, og her fortalte han blandt andet om to projekter med kunstig intelligens, som han og Sygehus Lillebælt samarbejder med SAS Institute om.

Det ene er allerede integreret, en model hvor det er muligt at forudsige risikoen for at udvikle cancer inden for 90, 180 og 360 dage, mens det andet projekt via kunstig intelligens gør det muligt at risiko-vurdere patienter og sandsynliggøre en diagnose i løbet af én time hos akut-indlagte patienter er under udvikling.

Sammen med Morten Krogh Danielsen, der er direktør for Advisory Nordic Healtcare hos SAS Institute, forklarede Ivan Brandslund lidt om de mange fordele ved kunstig intelligens i det danske sundhedsvæsen.

»Det er lidt sjovt - brugen af kunstig intelligens er primært interessant for unge læger eller folk på Ivans alder,« siger Morten Krogh Danielsen, mens han nikker i retning af professoren ved sin side.

Preben Jørgensen Ølholm ApS er en lokal virksomhed, som i mere end 50 år har bygget huse, men det er fortsat en ambitiøs virksomhed - et overskud på 15,7 mill. kr. er ok, men det skal være højere endnu.

Ifølge analytiker Mads Brandsen fra Nyhedsmagasinet Danske Koummuner er der udsigt til et meget tæt valg om borgmesterposten i Vejle - lige nu siger oddsene genvalg til Jens Ejner Christensen (V), men det bliver måske afgjort på baggrund af et radikalt mandat.

November kan være lidt tung at komme igennem, men der er håb - JP Vejle guider til syv ting, som kan være med til at skabe lidt glæde og lys i en mørk tid.

Mød Sascha Reiffenstein: Når hun skal sige, hvor hun er fra, siger hun aldrig Nordsjælland. Hun siger Nivå. Som godt nok er placeret i Nordsjælland tæt på Helsingør, men hun ved også, efter flytningen til Jylland, at der straks skabes billeder, hvis hun siger Nordsjælland. Sascha Reiffenstein er med sine 26 år redaktionens yngste medlem, og hun er utvivlsomt også det mest smilende. Hun blev uddannet journalist i 2020, efter praktikophold hos både Nyhedsmagasinet Danske Kommuner og Jyllands-Posten, og hun nåede også at arbejde freelance for blandt andre Media Movers, hvor hun havde sin nuværende kollega Mathias Gram som redaktør, inden JP Vejle heldigvis fik fat i hende. I dag bor hun i Aarhus sammen med kæresten Mads, som de fleste dage sørger for, at der er veltilberedt mad til hende. Privat er hun blandt andet til the og vandreture, men hvis der dukker en drømmekage op, er hun altid interesseret i at undersøge konsistens og smag.

