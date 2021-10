Godmorgen!

I dette nyhedsbrev: Hældagerskolen i Bredballe er fyldt op, men der kommer hele tiden nye børn til området. Ved Bredballes anden skole, Kirkebakkeskolen, er udfordringen tung lastbilkørsel, når børnene møder ind, mens der ikke er så meget kørsel i taxabranchen, der både mangler chauffører og biler. Til gengæld er der godt nyt fra Vejles detailhandel, som lørdag får besøg af Søren Pape fra Det Konservative Folkeparti. .

Dagens udvalgte: Pavilloner ved skoler er ikke løsningen i en rig og visionær kommune som Vejle

Nye udstykninger og en massiv tilvækst af borgere i Bredballe giver store udfordringer for områdets skoler, og derfor træder skolebestyrelsen på Hældagerskolen i karakter: Nu er det nok, der skal gøres noget.

Skolebestyrelsesformand Erik Børsting Hansen savner et klart, politisk svar på den gode løsning, som ikke påvirker skolens kvalitet i undervisnings- og arbejdsmiljø.

»Et forslag kunne være, at en udvidelse af skolens bygninger igangsættes straks. Det kan ikke vente til foråret, for tilvæksten af borgere er langt foran, så det haster,« siger Erik Børsting Hansen.

Han sammenligner situationen med, at der inviteres 10 mennesker til fest, men der er kun otte stole - man sælger noget, man ikke har kapacitet til.

»Folkeskolen skal klare at holde på sine elever, og tiltrække nye, men vi er bekymrede for, om flere og flere vælger privatskolerne til, fordi der er pladsmangel på folkeskolerne. Pladsmangel må aldrig blive et tema i forhold til de valg, elever og forældre træffer,« slår Erik Børsting Hansen fast.

Formand for Børne- og Familieudvalget, Torben Elsig-Pedersen (RV), har et konkret forslag til at løse udfordringen på Hældagerskolen - et forslag som Venstres John Bille bakker op.

Du bør også vide:

I Bredballe mødes tonstunge lastbiler og skolebørn i alle aldre hver morgen ved Kirkebakkeskolen, og flere frygter for børnenes sikkerhed, da lastbilerne ikke kan bremse på den stejle vej.

Hos Vejle Taxa gør de alt, hvad de kan for at servicere, men udbuddet af biler og chauffører modsvarer langt fra behovet, hvilket både værtshuse og restauranter mærker.

Lørdag kommer Søren Pape fra Det Konservative Folkeparti til Vejle - han skal se nærmere på Vejles detailhandel, som efter omstændighederne klarer sig godt, men der er pres på fra såvel nethandel som nye projekter i byen.

Weekendtip:



Besøg salonen i Villa Flegborg: Hvis du ikke allerede har været der, er chancen der stadig. AK Workshop har indrettet den gamle, smukke villa med møbler, lamper, interiør og kunst, som på fineste vis hylder husets historie og æstetik. Bag AK Workshop gemmer sig søstrene Katrine Schytz Haaning og Anne Lawaetz Haaning, og førstnævnte siger blandt andet: Vores inspirationskilder er naturen og mennesket. Kig endelig ind - både huset og AK Workshops salon er det værd. Rigtig god weekend.

