I dette nyhedsbrev: En vejlensisk landmand modtog sidste år seks påbud fra Arbejdstilsynet. I år er antallet af påbud steget til 11, og JP Vejle fortæller nu via en aktindsigt historien om en landmand, som erkender, der er problemer. Du kan også læse historien om en tatovør, som via JP Vejles omtale ender hos EU i Bruxelles, og så kan du møde et kuldskært medlem af JP Vejles redaktion.

Dagens nyhedsbrev er på 736 ord - cirka 3,5 minutters læsetid

Dagens udvalgte: Børn og ansatte var i fare for at falde i gylletank: Landmand får 11 påbud for brud på sikkerheden

Både ansatte og børn var i »betydelig og aktuel fare« for at kunne styrte i en tank med gylle uden nogen mulighed for at redde sig selv op.

Sådan lød konklusionen fra Arbejdstilsynet, da det besøgte landmand Knud Rasmussen fra Tudved lidt uden for Vejle i september.

Besøget har nu medført ikke færre end 11 påbud for brud på reglerne om arbejdsmiljø i virksomheden, der ifølge erhvervsregistret havde otte ansatte i august 2021. Seks af regelbruddene er så alvorlige, at de ifølge Arbejdstilsynet kræver omgående handling.

JP Vejle har fået aktindsigt i tilsynets besøgsrapporter, der tegner et billede af en arbejdsplads, som ser stort på nærmest alle former for sikkerhed. Det til trods for, at Arbejdstilsynet også tidligere har udtalt kritik af landmanden. For halvandet år siden var den nemlig allerede gal i Tudved.

Her endte et tilsynsbesøg med fem påbud, da den tilsynsførende blandt andet fandt stor og aktuel fare for, at børn og ansatte kunne styrte i to forskellige gylletanke. Det gav to påbud. Dertil kom endnu et påbud for manglende afskærmning af en tredje og større gylletank, hvor der var »betydelig fare for liv og sikkerhed, hvis medarbejdere eller eksempelvis børn falder i gylletanken«.

Du bør også vide:

Tatovør Steffan Mærsk havner på EU’s bord: Steffan Mærsk, der er selvstændig tatovør og indehaver af tatovørsalonen Solo Tattoo & Art Studio på Grejsdalsvej i Vejle, står over for en udfordring, som han deler med resten af branchen.

Tatovører landet over har nemlig en fælles udfordring i sigte fra årsskiftet. Fra den 4. januar må tatovører i Danmark og resten af EU ikke længere tatovere med det farvepigment, de bruger i dag, hvilket skyldes en ny EU-lov.

»Det er nogle sindssyge regler, når nu der ikke er bevis for, at farverne er direkte skadelige for mennesker, i modsætning til f.eks tobak som beviseligt slår mennesker ihjel. Og vi tatovører kan ende med at stå uden job fra den ene dag til den anden,« Steffan Mærsk og uddyber:

»Men så galt tror jeg ikke, at det går. Jeg tror på, at der kommer en løsning. Enten en længere omstillingsproces eller at producenterne når at udvikle produkter, der lever op til de nye krav. Jeg giver ikke op.«

Og det ser ud til, han får ret, da medlem af Europa-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti, Pernille Weiss, vil stille et spørgsmål til EU-Kommissionen, fortæller hun på baggrund af JP Vejles artikel.

»Jeg vil meget gerne hjælpe tatovørerne og de involverede virksomheder,« siger Pernille Weiss blandt andet til JP Vejle.

Mød redaktionen:



Mød Rasmus Just: Mr. Undersøgende Journalist. Det er, hvad 36-årige Rasmus mest af alt er, men han er så meget andet. For eksempel familiefar. Og kuldskær. Han forlanger konsekvent en temperatur på redaktionen, som minder om en aprildag i Thailand. Han er, udover sin journalistuddannelse, også uddannet sommelier, og interessen for vin kommer blandt andet til udtryk i hjemmet i Bredballe, hvor der er omkring 800 fine flasker på lager. Heldigvis har han også selskab af Katrine og parrets to børn, hvor sønnen Pelle, som fylder to år næste gang, udmærker sig ved, at han elsker at se gamle afsnit af Lykkehjulet. Rasmus har sit journalistiske afsæt hos JydskeVestkysten, hvor han først var i praktik og siden en del af nyhedsredaktionen, inden han heldigvis blev en del af JP Lokals redaktion som undersøgende redaktør. Han spiller også guitar og skriver sange, og det største forbillede er Kim Larsen.

Hvad kan vi gøre for dig:

