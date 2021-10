Godmorgen!

I dette nyhedsbrev: Læs om tre unge iværksættere, der etablerer et nyt tyggegummi-eventyr i Vejle, som er målrettet idrætsfolk. Du kan også læse om en af de mange kandidater til det kommende kommunalvalg, denne gang en gymnasielærer fra Rosborg. Du kan også læse om Bjørk-Mynte Paulse, der opfordrer unge til at tale mere om kønsidentitet. Endelig kan du komme ind i diskussionen om flydende skoledistrikter i Vejle eller ej.

Dagens nyhedsbrev er på 571 ord - cirka 3 minutters læsetid

Dagens udvalgte: Glem proteinshake og energigel: Vejlensiske iværksættere arbejder på tyggegummi til musklerne

Fitnesscentrets reception bugner med dem: Chokoladebarer, kakaodrikke, pulver og gels, der alle lover at hjælpe med energien, restitutionen eller muskelopbygningen før, under eller efter træning. Men hvorfor slæbe rundt på alt det, hvis du kan få samme effekt ved at putte et tyggegummi i munden?

Det er ideen bag den vejlensiske startup-virksomhed Purpose Gum, som tre unge mænd fra henholdsvis Canada, Tyskland og Danmark står bag.

De arbejder netop nu på deres første tyggegummi målrettet sportsudøvere. Prototypen lander inden for ganske kort tid, og når det sker, vil det være kulminationen på næsten to års arbejde.

»Det bliver sandhedens øjeblik. Vi kommer sikkert til at sidde og stirre på prototypen længe, for så vil vores idé jo være rejst fra vores hoveder og ned på bordet. Det bliver da cool,« siger canadiske Nicholas Sikatori.

Ideen om at kombinere kosttilskud og tyggegummi er født på UCL i Vejle, hvor Nicholas Sikatori for snart to år siden mødte tyske Matthias Stockamp og danske Kenneth Andreasen på bacheloruddannelsen indenfor innovation og iværksætteri.

En stor del af uddannelsen handler om at udvikle egne ideer, og Nicholas Sikatori havde en idé med til bordet: Et tyggegummi, der kunne forhindre ham i at skære tænder under træning. Med det udgangspunkt kastede de deres fokus på tyggegummi og opdagede det hul i markedet, som de snart håber at kunne fylde.

Kort overblik:

I en række kandidatportrætter ser vi nærmere på de kandidater, der ikke nødvendigvis står øverst på listerne - hvorfor er de opstillet, og er de klar til møde en debattone, som til tider bliver ganske brutal? Første kandidat er Socialdemokratiets Claus Behrendsen.

Med afsæt i rollen som Lili Elbe fra Vejle, den første transperson der fik en kønsbekræftende operation, vil danser Bjørk-Mynte Paulse gerne opfordre unge til at tale mere om kønsidentitet. Som transkvinde savnede hun selv nogen at spejle sig i som helt ung.

Skal Vejle have flydende skoledistrikter, eller skal byen bevare de nuværende skoledistrikter? Det diskuteres politisk i øjeblikket, hvor Radikale Venstre og Socialdemokratiet mener, at tanken om flydende skoledistrikter skal droppes.

Sporten kort:



Så skete det endelig - Vejle Boldklub fik sin første sejr i Superligaen, og det var en meget fortjent gevinst. 2-0 blev det til på hjemmebane mod FC Nordsjælland, hvor ikke mindst vejlensernes defensiv dominerede. Og søndag kom der mere vejlensisk glæde, da den tidligere VB-spiller Wahid Faghir scorede sit første mål for Bundesliga-klubben VfB Stuttgart - målet skaffede et point i opgøret mod Union Berlin.

Hvad kan vi gøre for dig:

Kommunalvalget nærmer sig, og hvis du har sager, vi skal konfrontere politikerne med, er du meget velkommen til at kontakte os.

Vil du, eller kender du en, der vil, være med i serien Borgmester for en dag, så send endelig en besked til os.

Undrer du dig over noget i Vejle? Send os en besked - så skal vi nok undersøge nærmere.

Du kan kontakte redaktionen her. Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev fra en anden, kan du selv tilmelde dig her.