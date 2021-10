Godmorgen, håber din weekend har været rigtig god.

I dette nyhedsbrev: Ved indgangen til en ny uge kan du blandt andet læse historien om Camilla Eva Jørgensen, der allerede som 21-årig indledte sin karriere i kommunalpolitik. I år stiller hun op i Vejle for Venstre, men det var tæt på, at hun annullerede alle planer på grund af et stort tab. Du kan også læse om Frederik Klinge Rasmussen, som til daglig går på Vejle Tekniske Gymnasium, hvor han er i gang med at skabe en fremtid præget af sin interesse for teknologi, hvorfor han hellere end gerne ser et IT-Universitet i Vejle. Der er også historier om de nykårede vindere i City Vejles Byens Bedste Butikker, et byråd der sender en tak til de ansatte samt Tommy Troelsens Park, som kan meget men ikke det hele.

Dagens udvalgte: Ét tryk fra at opgive valgkampen: Nu er 29-årig V-politiker mere motiveret end nogensinde





Trods modgang stiller hun op. 29-årige Camilla Eva Jørgensen er en af Venstres nye kandidater til byrådet i Vejle og en del af partiets talenthold.

Men 30. juli blev det hele sat i stå, da hendes lillesøster døde af en kronisk sygdom.

»Jeg tænkte ikke et eneste sekund på valgkampen. Når jeg fik nogle mails om valget, svarede jeg ikke. For jeg kunne slet ikke overskue det. Bare det at komme op om morgenen var en kamp, så valgkampen var pakket helt væk,« siger hun.

Camilla Eva Jørgensen er trods sine bare 29 år ikke et ubeskrevet blad i kommunalpolitik. Allerede som 21-årig blev hun valgt ind i byrådet i Haderslev Kommune, og her sad hun i fire år, indtil et tidskrævende job ville det anderledes. Men der gik ikke mange måneder, før det gik op for hende, at hun savnede politik.

Da hun for halvandet år siden flyttede til Vejle med sin kæreste, besluttede hun derfor at prøve igen. Og i januar gik hun all in på projektet.

»Jeg havde en ambitiøs plan, for der var ikke ret mange, der kendte mig i Vejle, og jeg har heller ikke ret meget familie eller venner her. Så jeg vidste godt, at det ikke kom af sig selv,« siger hun og tilføjer:

»Jeg var godt med i sommer. Jeg havde haft mange læserbreve i avisen og havde gjort alt det, jeg havde sat mig for.«

Kort overblik:

Vejles bedste butikker 2021 er nu afsløret, og her kan du se, hvor du skal gå hen for at få det bedste, Vejle har at byde på - blandt andet en butik, som nu har sit navn to gange på vandrepokalen som Vejles Bedste Butik.

En gratis omgang, lød det mod Arne Poulstrup (S), fordi han ønskede at sende en tak til kommunens ansatte for indsatsen under Corona-krisen - for meget ananas i egen juice, siger løsgænger Kim Hesel.

Tommy Troelsens Park kan og skal mange ting, men én bestemt gruppe fortsætter med at tage ud af byen for at blive udfordret på rulleskøjter, løbehjul og skateboard.

Det skal du også vide:





Hilser et IT-Universitet velkommen: Som det ser ud i dag, er Frederik Klinge Rasmussen tvunget til at søge mod Aarhus, Odense eller København, når han skal læse videre, men det virker ret uoverskueligt, som han siger.

»Jeg kan jo vælge at pendle til Aarhus eller Odense, men det kræver mange timers transport hver uge. Alternativt kan jeg flytte til en af de store byer, men det er dyrt, og det kan også være vanskeligt at finde en bolig.«

Helst bliver han faktisk i Vejle, hvor han går på Vejle Tekniske Gymnasium, og holder meget af at bo, så blandt andet derfor hepper han i den grad på et IT-Universitet i hjembyen.

