I dette nyhedsbrev: Hvor svært kan det være at få en erhvervskonto? Det spørgsmål stiller 20-årige Emma Møller helt sikkert sig selv, og hun har selv svaret - det er svært grænsende til det umulige.

JP Vejle åbnede en historie, som endte på landsdækkende tv, og det hele handlede om vejlensiske Emma Møller, der egentlig bare ønskede at åbne Emma’s Deli på Gammelhavn. Hertil havde hun brug for en erhvervskonto - hun bad hverken om lån eller kassekredit - men fem banker afviste hende.

Efter omtalen i pressen endte hun dog alligevel med at stå med to tilbud om en erhvervskonto, og i dette nyhedsbrev kan du blive klogere på den historie, og du kan også læse om, at der huller i Vejle Kommunes grønne omstilling.

Dagens udvalgte: 20-årig iværksætter blev afvist af fem banker - alt hun bad om var en erhvervskonto





Lige om lidt går drømmen i opfyldelse. Emma Møller åbner Emma’s Deli i lokalerne, som tidligere husede Olivenland, og trods sine blot 20 år er ejeren bag det nye frokosttilbud vant til at arbejde hårdt, og hun lader sig ikke slå ud af lidt modvind - som for eksempel mødet med banker, der ikke ønsker at give hende en erhvervskonto.

»Jeg har indtil nu fået nej fra fem banker til mit ønske om en erhvervskonto, og det undrer mig, for jeg beder ikke om et lån eller en kassekredit - jeg beder såmænd bare om en erhvervskonto, hvor butikkens økonomi kan være. Pengene til etablering og så videre har jeg selv sparet op,« fortæller Emma Møller, der bor i Vejle sammen med sin kæreste.

Vi forhørte os hos et par af Vejles pengeinstitutter om årsagen til, at unge iværksættere afvises ved døren, hvis de beder om at få en erhvervskonto, og forklaringen har flere nuancer, men isoleret set er den enkel, fortæller John Hauge Nielsen, der er afdelingsdirektør hos Middelfart Sparekasse i Vejle.

»Kort sagt er en erhvervskonto enormt ressourcekrævende for banken i forhold til blandt andet hvidvask, mens indtjeningen er svær at få øje på,« forklarer John Hauge Nielsen.

Emma Møller gav sig dog ikke uden kamp, og efter opfølgningen med forklaringerne fra bankerne, tog hun selv fat i Middelfart Sparekasse i Vejle, som dog ikke var den afdeling, der allerede havde takket nej til hende.

Det førte et møde med sig, hvor hun fik tilbudt en erhvervskonto, hvis hun ønskede at etablere det, bankerne kalder en helkunde-aftale - altså hvor banken får det fulde overblik over kundens økonomi.

»Det ønskede jeg ikke, og jeg følte mig provokeret af, at jeg pludselig kunne få en erhvervskonto, hvis jeg etablerede mig som helkunde, men jeg vil ikke tvinge min kæreste over i et bestemt pengeinstitut, fortæller Emma Møller i denne historie.

I samme historie forklarer John Hauge Nielsen, at Emme Møllers historie ikke har fået Middelfart Sparekasse til at ændre strategi på området.

»Vores holdning har været den samme i mange år, og den har ikke ændret sig de seneste dage. Hvis nye eller bestående kunder gerne vil have en erhvervskonto, ønsker vi helkunde-forhold for at få den nødvendige indsigt i kundernes samlede økonomi. Når den forudsætning er opfyldt, gør vi alt, vi kan, for at hjælpe.

Emma Møllers historie er et udtryk for, at de store hvidvask-sager også får betydning for unge iværksættere, der ønsker at udleve deres store drøm - også dem som selv har sparet op til en tilværelse som selvstændig.

Har du også oplevet problemer med at etablere en erhvervskonto, er du velkommen til at sende os din historie på fl@jplokal.dk

Det skal du også vide:





Vejle Kommune halter bagefter. Ifølge De Danske Bilimportører kan blot 2,9 pct. af kommunens bilflåde i øjeblikket defineres som grøn - dvs. enten drevet af el, pluginhybrid-teknologi eller gas/brint - mod 7,9 pct. på landsplan. Samtidig indtager kommunen en 29. plads blandt landets 98. kommuner, når man måler bilflådens gennemsnitlige CO2-udledning.

Adspurgt, hvorfor kommunen ikke i højere grad kører elektrisk, svarer borgmester Jens Ejner Christensen (V):

»De kommer helt af sig selv, når leasingperioden på vores nuværende biler udgår. Vi har taget en aktiv beslutning om at omstille til el,« siger han med henvisning til Vejle Kommunes klimaplan fra sidste år.

Et weekend-tip



DGI Verdensholdet i Vejle: Hvis du savner indhold til en sjov og livsbekræftende lørdag eftermiddag, så kan en tur i DGI Huset i Vejle anbefales, for her siger DGI Verdensholdet farvel til Danmark, inden holdet drager ud i den store verden. Det er show, akrobatik, spring og glæde, og med på holdet er vejlenseren Ebbe Møller Andresen. Rigtig god weekend.

