Og siden foråret 2021 har han knoklet i hjembyen Randers for at skabe en virksomhed sammen med barndomskammeraten, Emil Lind Skipper - en virksomhed, der er inspireret af hans og deres fælles rejser og drevet af troen på, at iscenesættelse og facilitering af sociale fællesskaber skaber byudvikling.

Og - modsat den nok ellers gængse opfattelse - en overbevisning om, at at sociale fællesskaber ikke skal foregå i foreningsregi, men skabes under kommercielle vilkår.

