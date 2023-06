Selve arrangementet går under navnet »Cirkulært« og er et marked med salg af second hand tøj og håndlavet design.

Læs meget mere om det nye projekt her.

God læselyst.

Dagens nyhedsbrev er på 290 ord - 1,5 minutters læsning

Dagens udvalgte: Kvindelige iværksættere bag nyt eksklusivt design- og second hand-marked: »Vi vil gerne skabe liv i byen«