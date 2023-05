Den svenske ejendomsmastodont SBB er i økonomiske vanskeligheder.

Selskabet råder over en omfattende portefølje, men har lidt et kollaps på den svenske fondsbørs.

Nu er et omfattende salg af milliard-virksomheden på tale, og det kan ramme nogle af Randers’ mest centrale bygninger, der hver dag danner ramme for retsopgør, hjælp til arbejdsløshed og uddannelse.

Læs mere her.

Har du ris, ros, tips eller idéer:

Du er meget velkommen til at kontakte os her, hvis du har ris, ros, meninger eller tips til historier. Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev fra en anden, kan du selv tilmelde dig her.