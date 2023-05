Godmorgen,

For nylig satte Naturstyrelsen et model-hegn op, for at borgerne kan se, hvordan hegnet, der skal indkranse den kommende Naturnationalpark Fussingø, vil komme til at se ud.

Men nu viser det sig, at det omdiskuterede hegn måske slet ikke kommer op alligevel.

I hvert fald ikke uden videre.