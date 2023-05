Gik du glip af det, kan du høre det hele som podcast her. Lige til at proppe i ørene til pendlingen, støvsugningen eller lænestolen.

Men som sagt: Skal vi fortsætte med ”Hørt på” i efteråret? Og hvis ja, hvem ville du så gerne selv opleve i Randers? Skriv din mening og dit ønske til os her. Vil lover at nærstudere alle reaktioner.

Imens kan jeg kun opfordre dig til at blive abonnent på JP Randers, hvis du ikke allerede er det. Som abonnent er du med til at understøtte det lokale demokrati, byens positive udvikling samt den fri og uafhængige lokalpresse, som – lad os være helt ærlige – har set bedre dage rent økonomisk og dermed har brug for netop din opbakning. Som abonnent får du samtidig adgang til en perlerække af oplevelser med rabat i vores fordelsunivers JP Oplev. Find det her.